Cómo ver Paraguay vs. Ecuador por Eliminatorias 2026

Paraguay juega un partido decisivo por Eliminatorias al Mundial 2026.

De ganarle a Ecuador, la albirroja puede lograr una clasificatoria muy deseada, e iría a la Copa del Mundo luego de haber estado ausente en los últimos tres campeonatos.

El partido en Paraguay podrá verse en TV paga, streaming y en TV abierta.

Paraguay vs. Ecuador podrá verse por GEN en TV paga y streaming.

También se verá en TV abierta a través de Trece y Unicanal.

Argentina vs. Venezuela se verá en vivo a través de HEi en TV paga.

Uruguay vs. Perú se verá en vivo a través de Tropicalia en TV paga.

Colombia vs. Bolivia, Brasil vs. Chile se verán en diferido en los canales HEi y PopuTV como puede verse en el cuadro debajo.

Todos los partidos también podrán verse en Youtube en el canal Somos Versus de GEN.

