HomeNoticiasDeportesCómo ver Paraguay vs. Ecuador por Eliminatorias 2026
NoticiasDeportes

Cómo ver Paraguay vs. Ecuador por Eliminatorias 2026

By Television.com.py
0
0

Paraguay juega un partido decisivo por Eliminatorias al Mundial 2026.

De ganarle a Ecuador, la albirroja puede lograr una clasificatoria muy deseada, e iría a la Copa del Mundo luego de haber estado ausente en los últimos tres campeonatos.

El partido en Paraguay podrá verse en TV paga, streaming y en TV abierta.

Paraguay vs. Ecuador podrá verse por GEN en TV paga y streaming.

Pueden ver GEN online aquí

También se verá en TV abierta a través de Trece y Unicanal.

Para ver Trece online click aquí

Para ver Unicanal online click aquí

Argentina vs. Venezuela se verá en vivo a través de HEi en TV paga.

Uruguay vs. Perú se verá en vivo a través de Tropicalia en TV paga.

Colombia vs. Bolivia, Brasil vs. Chile se verán en diferido en los canales HEi y PopuTV como puede verse en el cuadro debajo.

Todos los partidos también podrán verse en Youtube en el canal Somos Versus de GEN.

Ver partidos en YouTube

Previous article
Caper Show 2025 se llevará a cabo del 7 al 9 de Octubre en Argentina
Next article
Cómo ver Perú vs. Paraguay por Eliminatorias 2026
Te puede interesar

Lo Más Leído

Load more

LO ÚLTIMO

SOBRE NOSOTROS

Publicamos noticias de televisión de Paraguay y Latinoamérica. Contenidos, Formatos, Tecnología, Ratings, Famosos, Eventos y mucho más!

SEGUINOS

© Genomedios.com 2024