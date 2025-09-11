Figuras de TV, radio y digital, hablarán sobre medios y consumo en Expo Capasu 2025

El 11 y 12 de Septiembre de lleva a cabo una nueva edición de Expo Capasu, el congreso organizado por la Cámara Paraguaya de Supermercados CAPASU.

En base a la exitosa experiencia del año anterior, los medios nacionales tendrán un importante espacio en las charlas.

MEDIOS AUDIOVISUALES Y CONSUMO MASIVO: “Impacto de los mensajes en el consumo”, es el nombre del panel que tendrá como protagonistas a exitosas figuras, que hablarán sobre el alcance y efectividad de los medios masivos y cómo generando contenidos desde la TV, la Radio, y Digital logramos conectar con el consumidor y dinamizar el consumo local.

El espacio será moderado por el conductor y productor Agustín Genovese, Director de Genomedios.

Los speakers serán Gisella Cassettai, Conductora de radio y TV del SNT Y RQP, Dani Willigs, conductor de radio y TV en Telefuturo, Chichi de Recalde conductora de radio y TV de Megacadena y directora de Push Creative y Puppa Careaga, Influencer y conductora de TV en América TV Paraguay.

El panel se llevará a cabo el Viernes 12 de Septiembre a las 16:30hs. en Expo Capasu, en el Centro de Conmvenciones de Conmebol.

Para más información e inscripciones pueden ingresar a www.capasu.org.py

