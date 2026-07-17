España vs. Argentina: hora, dónde ver en Paraguay y todo sobre la final del Mundial 2026

España y Argentina disputarán la gran final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio, en el último y más esperado partido de la Copa del Mundo.

La selección argentina buscará defender el título conquistado en Qatar 2022 y alcanzar un nuevo campeonato mundial. España, por su parte, intentará volver a levantar la Copa después de su consagración en Sudáfrica 2010.

El encuentro se jugará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, y comenzará a las 15:00, hora de Paraguay.

¿Cuándo juegan España vs. Argentina?

La final del Mundial 2026 se disputará el:

Domingo 19 de julio de 2026

15:00, hora de Paraguay

Estadio de Nueva York/Nueva Jersey

Antes del partido se desarrollará la ceremonia de clausura del Mundial, prevista para las 13:30, también en horario paraguayo.

¿Dónde ver España vs. Argentina en Paraguay?

La final podrá verse en Paraguay por GEN, Trece y Unicanal, de acuerdo con la distribución utilizada durante la fase decisiva del Mundial 2026.

En las páginas de Television.com.py podés consultar las opciones disponibles para seguir las señales en vivo:

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Cómo llega España a la final

España consiguió su clasificación después de vencer 2-0 a Francia en las semifinales.

El seleccionado español buscará conquistar su segundo título mundial y cerrar un torneo en el que logró instalarse nuevamente entre las grandes potencias del fútbol internacional.

Cómo llega Argentina a la final

Argentina avanzó al partido decisivo tras derrotar 2-1 a Inglaterra en la otra semifinal.

La selección dirigida por Lionel Scaloni tendrá la oportunidad de defender la corona y convertirse nuevamente en campeona del mundo, cuatro años después del título logrado en Qatar.

España y Argentina definen al campeón del Mundial 2026

La final enfrentará a dos selecciones que ya saben lo que significa conquistar una Copa del Mundo.

España fue campeona en 2010, mientras que Argentina llega como defensora del título. El ganador será coronado como campeón del primer Mundial disputado con 48 selecciones.

Partido por el tercer puesto

Antes de la final, Francia e Inglaterra disputarán el partido por el tercer puesto el sábado 18 de julio.

Todos los resultados, horarios y opciones de transmisión pueden consultarse en el especial del Mundial 2026 de Television.com.py.