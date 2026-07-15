Introducción
Si querés ver Senado TV en vivo, en esta página encontrás toda la información para acceder a las transmisiones oficiales de la Cámara de Senadores del Paraguay. Senado TV emite las sesiones ordinarias y extraordinarias, reuniones de comisiones, conferencias de prensa y otros eventos institucionales.
¿Dónde ver Senado TV en vivo?
Podés seguir la programación de Senado TV a través de las siguientes plataformas oficiales:
- Canal 24 de IPTV Copaco.
- Canal 4 de Tigo TV.
- Canal oficial de YouTube: @senadoTVpy.
¿Qué transmite Senado TV?
La programación de Senado TV incluye:
- Sesiones ordinarias y extraordinarias de la Cámara de Senadores.
- Reuniones de comisiones legislativas.
- Conferencias de prensa.
- Coberturas institucionales.
- Programas informativos como Senado al Día.
- Eventos especiales del Congreso Nacional.
¿Cuándo hay transmisiones en vivo?
Las emisiones dependen de la agenda legislativa. Cuando existe una sesión o actividad oficial, la transmisión se realiza en vivo a través de las plataformas oficiales. Si no hay una emisión en directo, el canal mantiene disponibles las grabaciones de las sesiones y programas más recientes.