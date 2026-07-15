Introducción

Si querés ver Senado TV en vivo, en esta página encontrás toda la información para acceder a las transmisiones oficiales de la Cámara de Senadores del Paraguay. Senado TV emite las sesiones ordinarias y extraordinarias, reuniones de comisiones, conferencias de prensa y otros eventos institucionales.

¿Dónde ver Senado TV en vivo?

Podés seguir la programación de Senado TV a través de las siguientes plataformas oficiales:

Canal 24 de IPTV Copaco .

de . Canal 4 de Tigo TV .

de . Canal oficial de YouTube: @senadoTVpy.

¿Qué transmite Senado TV?

La programación de Senado TV incluye:

Sesiones ordinarias y extraordinarias de la Cámara de Senadores.

Reuniones de comisiones legislativas.

Conferencias de prensa.

Coberturas institucionales.

Programas informativos como Senado al Día .

. Eventos especiales del Congreso Nacional.

¿Cuándo hay transmisiones en vivo?

Las emisiones dependen de la agenda legislativa. Cuando existe una sesión o actividad oficial, la transmisión se realiza en vivo a través de las plataformas oficiales. Si no hay una emisión en directo, el canal mantiene disponibles las grabaciones de las sesiones y programas más recientes.

También te puede interesar