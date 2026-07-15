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Senado TV en vivo: seguí las sesiones del Senado de Paraguay

By Television.com.py
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Introducción

Si querés ver Senado TV en vivo, en esta página encontrás toda la información para acceder a las transmisiones oficiales de la Cámara de Senadores del Paraguay. Senado TV emite las sesiones ordinarias y extraordinarias, reuniones de comisiones, conferencias de prensa y otros eventos institucionales.

¿Dónde ver Senado TV en vivo?

Podés seguir la programación de Senado TV a través de las siguientes plataformas oficiales:

  • Canal 24 de IPTV Copaco.
  • Canal 4 de Tigo TV.
  • Canal oficial de YouTube: @senadoTVpy.
Ver Senado TV en YouTube EN VIVO

¿Qué transmite Senado TV?

La programación de Senado TV incluye:

  • Sesiones ordinarias y extraordinarias de la Cámara de Senadores.
  • Reuniones de comisiones legislativas.
  • Conferencias de prensa.
  • Coberturas institucionales.
  • Programas informativos como Senado al Día.
  • Eventos especiales del Congreso Nacional.

¿Cuándo hay transmisiones en vivo?

Las emisiones dependen de la agenda legislativa. Cuando existe una sesión o actividad oficial, la transmisión se realiza en vivo a través de las plataformas oficiales. Si no hay una emisión en directo, el canal mantiene disponibles las grabaciones de las sesiones y programas más recientes.

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