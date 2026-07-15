Introducción
Si querés ver Paraguay TV en vivo, en esta página encontrás la señal oficial del canal estatal paraguayo. Paraguay TV ofrece una programación dedicada a la información, la cultura, la educación, el deporte y la difusión de eventos nacionales.
A continuación podés acceder a la transmisión oficial y consultar información sobre el canal y su programación.
📺 Ver Paraguay TV en vivo
La transmisión corresponde a la señal oficial de Paraguay TV. Television.com.py no modifica ni retransmite el contenido, sino que utiliza la emisión oficial disponible del canal.
¿No funciona la transmisión?
Si la señal no carga o presenta inconvenientes, podés verla directamente desde los canales oficiales:
¿Qué es Paraguay TV?
Paraguay TV es el canal de televisión pública del Paraguay. Forma parte del Sistema Nacional de Televisión y tiene como objetivo difundir contenidos informativos, culturales, educativos e institucionales, además de coberturas especiales y transmisiones en vivo de acontecimientos de interés nacional.
¿Cómo ver Paraguay TV?
Podés seguir la programación de Paraguay TV mediante:
- La señal oficial en línea.
- Su sitio web oficial.
- Plataformas digitales oficiales.
- La transmisión disponible en esta página cuando se encuentre habilitada.
¿Qué programación ofrece Paraguay TV?
Entre sus contenidos habituales se encuentran:
- Informativos nacionales.
- Cobertura de actos oficiales.
- Programas culturales.
- Documentales.
- Educación.
- Música paraguaya.
- Eventos deportivos y especiales cuando cuentan con los derechos de transmisión.
Otros canales de Paraguay
También podés consultar:
- Telefuturo en vivo
- SNT en vivo
- Trece en vivo
- GEN en vivo
- Unicanal en vivo
- NPY en vivo
- ABC TV en vivo
- La Tele en vivo
- C9N en vivo
- Ñandutí TV en vivo