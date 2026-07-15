Introducción

Si querés ver Paraguay TV en vivo, en esta página encontrás la señal oficial del canal estatal paraguayo. Paraguay TV ofrece una programación dedicada a la información, la cultura, la educación, el deporte y la difusión de eventos nacionales.

A continuación podés acceder a la transmisión oficial y consultar información sobre el canal y su programación.

📺 Ver Paraguay TV en vivo

La transmisión corresponde a la señal oficial de Paraguay TV. Television.com.py no modifica ni retransmite el contenido, sino que utiliza la emisión oficial disponible del canal.

¿No funciona la transmisión?

Si la señal no carga o presenta inconvenientes, podés verla directamente desde los canales oficiales:

Sitio oficial de Paraguay TV

¿Qué es Paraguay TV?

Paraguay TV es el canal de televisión pública del Paraguay. Forma parte del Sistema Nacional de Televisión y tiene como objetivo difundir contenidos informativos, culturales, educativos e institucionales, además de coberturas especiales y transmisiones en vivo de acontecimientos de interés nacional.

¿Cómo ver Paraguay TV?

Podés seguir la programación de Paraguay TV mediante:

La señal oficial en línea.

Su sitio web oficial.

Plataformas digitales oficiales.

La transmisión disponible en esta página cuando se encuentre habilitada.

¿Qué programación ofrece Paraguay TV?

Entre sus contenidos habituales se encuentran:

Informativos nacionales.

Cobertura de actos oficiales.

Programas culturales.

Documentales.

Educación.

Música paraguaya.

Eventos deportivos y especiales cuando cuentan con los derechos de transmisión.

Otros canales de Paraguay

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