Calle 7 Paraguay

Calle 7 Paraguay es uno de los realities de competencia más populares de la televisión paraguaya. En esta página encontrá los participantes, conductores, cómo ver el programa en vivo por Telefuturo, el horario de emisión y las últimas novedades actualizadas.

Participantes y conductores de Calle 7 Paraguay

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¿Cómo ver Calle 7 Paraguay en vivo?

Calle 7 Paraguay se emite por Telefuturo. Para seguir el programa, podés consultar nuestra guía del canal con las opciones disponibles para verlo online y acceder a la programación actualizada.

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¿A qué hora empieza Calle 7 Paraguay?

Calle 7 Paraguay se emite de lunes a viernes por Telefuturo. El horario puede variar según la programación del canal.

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Preguntas frecuentes sobre Calle 7 Paraguay

¿Qué es Calle 7 Paraguay?

Calle 7 Paraguay es un reality de competencia emitido por Telefuturo. Los participantes se enfrentan en pruebas físicas, de habilidad y resistencia, organizados en equipos.

¿Dónde ver Calle 7 Paraguay en vivo?

El programa se emite por Telefuturo. En TVPY podés consultar las opciones para ver Telefuturo en vivo y revisar la programación actualizada del canal.

¿Quiénes participan en Calle 7 Paraguay?

La lista actualizada de participantes aparece en esta misma página. Allí también se indica quiénes continúan en competencia y quiénes fueron eliminados.

¿Quiénes conducen Calle 7 Paraguay?

Los conductores actuales aparecen más arriba en la sección de participantes y conducción ubicado al comienzo de esta página.

¿Cómo saber quién fue eliminado de Calle 7?

Cuando un participante queda fuera de la competencia, su estado se actualiza en esta página dentro de la sección de eliminados.

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