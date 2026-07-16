Olimpia enfrentará a Flamengo en un amistoso internacional: hora, dónde ver y todos los detalles

Olimpia continúa con su preparación para el segundo semestre de la temporada y tendrá una exigente prueba internacional cuando enfrente a Flamengo de Brasil en un partido amistoso.

El encuentro se disputará el viernes 17 de julio, en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia, y servirá para que ambos equipos sumen minutos de competencia antes de afrontar sus respectivos compromisos oficiales.

¿Cuándo juegan Flamengo vs. Olimpia?

El amistoso internacional se jugará el:

📅 Viernes 17 de julio

🕗 20:00 (hora de Paraguay)

¿Dónde ver Flamengo vs. Olimpia en Paraguay?

El partido será transmitido en vivo por Trece.

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La cobertura contará con el relato de Kike Enciso y los comentarios de Juan José Gómez.

Un amistoso de jerarquía para Olimpia

El encuentro representa una buena oportunidad para que el cuerpo técnico de Olimpia continúe ajustando el equipo de cara a los próximos desafíos oficiales.

En frente estará Flamengo, uno de los clubes más importantes del fútbol sudamericano y habitual protagonista de la Copa Libertadores.

Más allá de tratarse de un amistoso, el duelo genera gran expectativa entre los hinchas franjeados por el nivel del rival y por la posibilidad de ver al equipo ante un escenario internacional.

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