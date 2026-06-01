James Paraguay lanza promo ¨Mamá y Papá Mundial¨

La empresa de electrodomésticos James Paraguay, con gran trayectoria en el mercado uruguayo y en crecimiento constante en nuestro país, lanza la promo ¨Mamá y Papá Mundial¨.

Entrevistamos a Ignacio Bentos, Gerente General de James Paraguay, quien nos explicó los detalles de éste nuevo beneficio para sus clientes.

TVPY: ¿En qué consiste la promo Mundial de James?

Ignacio Bentos: Como en todos los eventos de importancia para nuestros clientes, JAMES siempre se adapta y desarrolla propuestas de interés masivo. Para el gran público, volver al mundial significa renovar la pasión y liberar el fervor, que no son poca cosa, entonces desarrollamos está Promoción – dirigida a Mamá y Papá – en la que, al comprar un TV Smart JAMES de 32″, le obsequiamos una Placa Eléctrica Doble JAMES para el hogar.



TVPY: ¿Quiénes pueden participar?



Ignacio Bentos: Todos los clientes que adquieran su TV Smart JAMES de 32″ en nuestro nuevo punto de encuentro, el Espacio JAMES Luque dentro de Los Jardines/La Estación, o quienes prefieran adquirirlo a través de nuestra web: www.james.com.py, en todo el territorio nacional.



TVPY: ¿Cómo es la mecánica?



Ignacio Bentos: Muy práctica y simple. Adquiriendo un TV Smart JAMES de 32″ ya te ganás la Placa Eléctrica Doble de JAMES.



TVPY: ¿Hasta cuándo se puede participar?



Ignacio Bentos: Mientras dure el Mundial, desde JAMES, queremos que todo el país disfrute el Mundial con la mejor imagen con tecnología Smart y que en cada cocina del Paraguay, las amas de casa cocinen con su Placa Eléctrica Doble que reciben de regalo.

Ignacio Bentos, Gerente General de James Paraguay

TVPY: ¿Qué podemos decir sobre la marca James en Paraguay?

Ignacio Bentos: Muchas cosas buenas. Que JAMES se caracteriza por brindar la mejor atención y el más confiable y calificado servicio técnico. Que JAMES siempre ofrece repuestos originales. Que somos la marca líder en la región en lo que hace al agua caliente a través de nuestras líneas de termocalefones y que tendremos muchas sorpresas más durante todo el año 2026, como hacemos todos los años. JAMES está presente en Paraguay desde 1984 y mantenernos, crecer y posicionarnos para las nuevas generaciones, es un arduo trabajo que hacemos con mucha pasión.



TVPY: ¿Cuáles son los planes para éste año?

Ignacio Bentos: Muchos, como decíamos antes. Ver las necesidades de nuestros clientes y ofrecer soluciones para todos los ambientes del hogar. Mantener la diferencia que nos identifica, excelente atención y el mejor servicio técnico. Y seguir generando acciones que benefician la fidelidad de los clientes que valoran nuestra calidad.



TVPY: James tiene una amplia oferta de televisores. ¿Qué características se pueden resaltar de dichos productos?

Ignacio Bentos: Bueno, para esta etapa, nos hemos focalizado en el TV Smart JAMES de 32 “, porque responde a todas las expectativas. Tecnología avanzada, las Apps más requeridas integradas, calidad de imagen superior y el tamaño ideal para cualquier ambiente. Como adelantaba, queremos que la gente disfrute la mejor versión del Mundial por TV y eso ofrece el TV Smart JAMES de 32”, además de la Placa Eléctrica Doble JAMES de regalo.



TVPY: ¿Algo más que desee agregar?

Ignacio Bentos: Agradecer el espacio e invitar a todos a Elegir Bien, Elegir JAMES y disfrutar este Mundial del retorno, apoyando a la Selección con la mejor imagen. JAMES, EJEROVIA HESE (podés confiar).

Pueden conocer todas las promociones vigentes de James Paraguay en www.james.com.py