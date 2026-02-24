Gran Hermano pone a Paraguay en la mira: Carmiña Masi competirá en Generación Dorada

Arrancó una nueva edición de Gran Hermano en Argentina.

Conducido por Santiago Del Moro, el programa estrella de Telefe vuelve con Generación Dorada, una edición diferente que reúne a talentos de concursos pasados, famosos y nuevos participantes que prometen competir fuertemente por ganar el programa.

La sorpresa: Carmiña Masi

La novedad para Paraguay, es la inclusión de Carmiña Masi en la competencia. Será la primera famosa de nuestro país en pisar la casa televisiva más famosa del mundo. Carmiña pasó ya por varios realities, incluyendo Baila Conmigo Paraguay como competidora y jurado, y Yo Me Llamo, entre otros programas.

Carmi competirá en Gran Hermano

Tiene la experiencia necesaria para brillar en esta edición del programa argentino y dará que hablar.

El formato nunca se realizó en el mercado local, y esta será la primera vez que una figura de las más mediáticas de nuestro país forme parte del show internacional.

¿Podrá ser el puntapié inicial de una futura edición paraguaya?