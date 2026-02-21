Narciso, la nueva película paraguaya de Martinessi, es premiada en Berlín 

Narciso, la nueva película de Marcelo Martinessi, se estrenó a nivel mundial en el Festival de Berlín, edición 2026.

Martinessi, fue reconocido internacionalmente por su ópera prima Las herederas, galardonada con 36 premios, incluidos dos Osos de Plata en la Berlinale 2018 y el Premio Sebastiane a la mejor película latinoamericana en el Festival de San Sebastián.

Esta semana, el nuevo largometraje fue presentado en la 76ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, que se realiza del 12 al 22 de febrero en la capital alemana.

Basada en la novela homónima del escritor e historiador paraguayo Guido Rodríguez Alcalá, que relata la vida y el asesinato del locutor Bernardo Aranda a finales de la década de 1950, la película es una coproducción entre Paraguay, Brasil, Portugal, Alemania, España, Francia y Uruguay. El proyecto recibió apoyo del Programa Ibermedia para su codesarrollo en la convocatoria 2020 y obtuvo el Premio DALE! (Desarrollo América Latina-Europa) durante el Foro de Coproducción del Festival de San Sebastián ese mismo año, cuando aún llevaba el título provisional ¿Quién mató a Narciso?.

En Paraguay contó con fondos del INAP, Instituto Nacional Audiovisual Paraguayo.

La Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (Fipresci) premió el sábado 21 de Febrero a la película paraguaya, que compitió en la categoría Panorama.

“Narciso no es solo una película histórica, sino también una memoria proyectada hacia adelante, una memoria que mira al futuro“, dijo el director paraguayo al recibir el Premio FIPRESCI a la Mejor Película.

Marcelo Martinessi recibió el Premio FIPRESCI en Berlín

Narciso podrá verse próximamente en las salas de cine de Asunción y aún no se anunció el estreno en plataformas de streaming y TV.

FICHA TÉCNICA

DIRECTOR(ES):

Marcelo Martinessi

GUIONISTA(S):

Marcelo Martinessi, Guido Rodriguez Alcalá (autor de novela “Narciso”)

FOTOGRAFÍA:

Luis Arteaga

MÚSICA:

Fernando Epstein

MONTAJE:

Fernando Epstein

SONIDO:

Rafael Álvarez

DIRECTOR ARTÍSTICO:

Carlo Spatuzza

PRODUCTOR EJECUTIVO:

Sebastián Peña Escobar, Fernando Epstein, Marina Perales Marhuenda

DURACIÓN:

90 Min.

REPARTO:

Diro Romero, Margarita Irún, Mona Martínez, Natalia Cálcena, Manuel Cuenca, Belén Vierci, Marisa Cubero, Arturo Fleitas, Alberto Sanchez, Nahuel Perez Biscayart