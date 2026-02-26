HomeNoticiasInternacionalCarmiña fue nominada a salir de Gran Hermano por mayoría
Carmiña fue nominada a salir de Gran Hermano por mayoría

By Television.com.py
Carmiña Masi continúa en Gran Hermano Generación Dorada, y ya vive momentos difíciles en la competencia.

Carmiña fue nominada a abandonar Gran Hermano

En la primera votación realizada por sus compañeros, fue la más votada a abandonar la casa, con 31 en contra. Hasta la propia Andrea del Boca decidió elegirla a que salga.

Ahora Carmi depende del voto del público. En la primera etapa la pueden salvar, y luego contarán los votos de aquellos que quieren que se vaya.

La propia Carmiña vivió las últimas horas con mucha angustia, llegando a llorar diciendo que no quería irse del concurso.

El próximo Lunes 2 de Marzo será la primera Gala de Eliminación en la que Masi podría dejar el programa.

La votación se realiza por teléfono y también online para aquellos que deseen elegir desde el exterior.

Para votar desde Paraguay pueden hacerlo en el siguiente enlace.

