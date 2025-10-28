HomeNoticiasÁlvaro Mora y Agustín Genovese hablaron de la TV actual
Álvaro Mora y Agustín Genovese hablaron de la TV actual

Fue en el programa “No es tan tarde”, emitido por streaming en las plataformas digitales de Ñanduti y Rock and Pop.

Los conductores y productores con una larga trayectoria, intercambiaron una apasionada charla sobre la televisión actual y los cambios que enfrenta con el auge de las redes sociales y el streaming.

En el programa, se habló de los desafíos de los medios masivos de televisión abierta, de la necesidad de mejorar la calidad de los contenidos locales, del exceso de canales y señales, de la problemática de no contar con un premiación en TV y de cómo cambiará la industria en los próximos cinco años.

Pueden ver los momentos más destacados de la entrevista en el video que incluimos debajo.

https://youtu.be/GwuUia_5qcw?si=-XeObWnnSzlJyLgc

