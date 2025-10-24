Telefe cambia de dueño

Telefe, el canal de TV abierta líder en Argentina cambió de propietarios.

La internacional Paramount vendió la operación en Argentina al empresario Gustabo Scaglione, y fue informado oficialmente por la emisora en las últimas horas.

“El holding de medios argentinos liderado por Gustavo Scaglione, anunció la adquisición a Paramount del total del paquete accionario de Telefe (Televisión Federal S.A.), la marca de entretenimiento líder en Argentina”, dice el comunicado oficial



“La adquisición de Telefe, una marca profundamente arraigada en la identidad cultural argentina, sella el inicio de una nueva etapa orientada al crecimiento y a la integración de

ambas organizaciones, con el objetivo de fortalecer la producción y maximizar la competitividad del nuevo ecosistema multiplataforma que conformamos”, afirmó Gustavo

Scaglione.

Telefe, con una diversidad de géneros y formatos que incluyen entretenimiento, ficción, deportes, noticias y múltiples líneas de negocio, alcanza cada vez a más audiencias

mediante experiencias innovadoras y se mantiene como el referente del

entretenimiento en Argentina.



Darío Turovelzky, quien continuará desempeñándose como CEO de Telefe, expresó: “La llegada de Gustavo Scaglione nos brinda una plataforma sólida para escalar nuestro negocio. En Telefe estamos comprometidos a seguir liderando y a crear contenidos que inspiren y conecten con las audiencias. Siendo fieles a nuestro ADN, en esta nueva etapa seguiremos desafiando los límites de la industria para potenciar nuestro ecosistema y

consolidar un modelo de gestión innovador que impulse el desarrollo y el crecimiento de todas las marcas del grupo.”



También se informó que la sociedad compradora contó con la participación de José Luis Manzano, Integra Capital S.A., quien desempeñó el rol de

estructurador y asesor financiero en la operación. Manzano también tendría participación en medios en Paraguay, por lo que habrá que ver si nuestro país está en los planes también de la nueva sociedad.

Scaglione es titular de Televisión

Litoral S.A. y La Capital Multimedios, dos grupos con importantes activos en televisión, radio y prensa en distintas regiones de la Argentina.

Con la incorporación de Telefe, el

holding se consolida como el más importante en Argentina.

