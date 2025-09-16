Vuelve la ficción a la TV nacional: Telefuturo estrena “Solo por unos días”

Una nueva serie de ficción en formato Sitcom llega a la televisión abierta.

Se trata de “Solo por unos días”, una creación de la productora Maneglia-Schembori en alianza con HEi films.

El contenido fue adquirido por Telefuturo, que apuesta nuevamente al género, luego del gran éxito de “Marilina, la serie”.

La nueva producción nacional será protagonizada por Paola Maltese, Alicia Guerra, Lali González, Ato Gómez, Silvia Flores y Daniel Vuyk.

El estreno está previsto para el Miércoles 17 de Septiembre en el Prime Time, arrancando a las 20:45hs. por Telefuturo.