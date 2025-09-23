HomeNoticiasNadia Ferreira será presentadora de los Premios Juventud de Univision
Nadia Ferreira será presentadora de los Premios Juventud de Univision

By Television.com.py
La ex reina de belleza y esposa de Marc Anthony, Nadia Ferreira, será una de las presentadoras de los Premios Juventud, producidos por la cadena internacional Univision.

La modelo paraguaya compartirá la conducción con Clarissa Molina y Alejandra Espinoza.

Ya hay varios cantantes confirmados para la gala, entre los que figuran Maluma, Farruko, Camilo, Marc Anthony, Wisin, y Carlos Vives, entre otros.

El programa especial será transmitido por Univision en vivo desde Panamá, el Jueves 25 de Septiembre.

En Paraguay podrá verse en vivo a través de la señal de Univision en TV paga o la app Vix, a partir de las 20hs.

Latele transmitirá el evento en diferido el Sábado 27 de Septiembre a las 20hs.

