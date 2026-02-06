Clara Franco estrena “Odelirá” en Teatro

La actriz Clara Franco, con gran trayectoria artística en Paraguay y recordada por numerosos ciclos televisivos como Telecomio, debuta con una nueva obra de Teatro Musical.

La propuesta se denomina “Odelirá” y tiene a Franco como protagonista principal.

La dirección está a cargo de Hugo Robles y la producción es de Blue Art Paraguay.

El show será un homenaje a la carrera de la comediante, incluyendo a sus personajes más famosos y acompañada por un cuerpo de baile dirigido por Aramí Pereyra.

El estreno será el Viernes 6 de Febrero a las 21hs. y luego habrán funciones los sábados a las 21hs. y Domingos a las 20hs. en el Teatro Latino.

Para adquirir entradas pueden hacerlo aquí.